Anche la Delegazione nissena delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon partecipa con una nutrita rappresentanza di circa quindici soci al 140° Anniversario della fondazione dell’Istituto che si celebra a Roma sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018.

Nella giornata di sabato i Delegati provinciali partecipano al Consiglio nazionale; per Caltanissetta è presente il Delegato Enzo Falzone; mentre le Guardie faranno i turni di guardia al Pantheon, dove sono conservate le spoglie mortali di Vittorio Emanuele II, Umberto I e della Regina Margherita.

Domenica mattina si terrà un corteo che partendo dalla sede nazionale dell’Istituto in via della Minerva giungerà all’Altare della Patria dove deporrà una corona d’alloro al Monumento al Milite ignoto. Di seguito si terrà una Concelebrazione religiosa presso la Basilica del Pantheon alla presenza del Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Al termine la colazione sociale.

Nel centenario della vittoria al termine della Prima Guerra mondiale, l’Istituto celebra altri 40 anni di esistenza, in quanto nacque su iniziativa di un gruppo di Reduci delle Guerre d’Indipendenza che, alla morte del primo sovrano dell’Italia unita decisero un servizio di guardia permanente e gratuito al Padre della patria.

Oggi l’Istituto, che conta oltre cinquemila iscritti, è Ente morale riconosciuto dallo Stato, ammesso tra le Associazioni combattentistiche e d’Arma, e sotto il controllo del Ministero della Difesa.

