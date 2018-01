CALTANISSETTA – “Ai giornalisti l’augurio di avere un cuore libero!” Questo il filo rosso dell’omelia che Mons. La Placa, Vicario generale e direttore dell’Ufficio Stampa della Diocesi, ha dedicato ai giornalisti nella celebrazione della festa di San Francesco di Sales, santo protettore degli operatori della comunicazione.

Un’omelia intensa, densa di richiami alle nuove frontiere della deontologia, che ha preso le mosse dal tema che Papa Francesco ha indicato per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: “La verità vi farà liberi. Notizie false e giornalismo di pace”.

Il coraggio della verità oggi qualifica doppiamente la professionalità dei giornalisti, nel mondo confuso dove imperversano le fake news, notizie false, pericolose quanto verosimili e manipolate, che Mons. La Placa ha fatto risalire alla prima fake news “in principio”: la tentazione del serpente rivolta ad Adamo ed Eva, proponendo di mangiare il frutto proibito che a suo dire li avrebbe resi simili a Dio. Fake news che inquinano la verità, “distorsioni strumentali – ha proseguito Mons. La Placa – verosimili, per questo più pericolose, non si allontanano da una verità plausibile. Ma se la verità è garanzia di libertà, la menzogna porta sempre alla schiavitù.”

La vigilanza democratica deve riprendere ad essere la mission fondamentale per la stampa: citando le teorie anglosassoni, Mons. La Placa ha ricordato “i giornalisti cani da guardia della democrazia, addetti a sorvegliare i poteri forti a servizio dei cittadini. Oggi molti di essi sembrano aver perso completamente questa capacità, trasformandosi piuttosto in cani da salotto e di compagnia, fedeli a chi offre l’osso più grosso”.

“Un giornalista serio, ha proseguito, è il giornalista che davvero è sentinella della verità, e qualunque sia questa verità, lui la porta avanti, la amplifica e paga, se possibile, anche le conseguenze”. Senza confondere la verità con le opinioni, e non dimenticando mai di essere, con la verità, operatore di pace. “Il giornalista cristiano deve abitare questo contesto comunicativo impegnandosi a costruire, attraverso la sana, e buona e vera comunicazione, una relazione di pace fra gli uomini fondata sulla fiducia. Se manca la fiducia, questo è proprio delle false notizie, mentre il giornalista cristiano non può che alimentare relazioni umane che rimettano in piedi la fiducia tra le persone.”

“Il giornalista cristiano deve avere un cuore libero – ha concluso Mons. La Placa – ma questa libertà deve nascere dalla bontà del suo cuore”. Citando il grande giornalista polacco Kapuscinski ha aggiunto: “Credo che per fare del buon giornalismo, si debba innanzitutto essere degli uomini buoni. I cattivi non possono essere buoni giornalisti. Solo l’uomo buono può comprendere gli altri: le loro convinzioni, la loro fede, i loro interessi, le loro tragedie, e diventare subito, sin dal primo momento, una parte del loro destino”.

Grande impegno quindi, professionale e morale, per gli operatori della comunicazione che si sono ritrovati a riflettere insieme nella giornata di S. Francesco di Sales, che si è conclusa con la presentazione del nuovo sito internet della Diocesi di Caltanissetta, proposto “work in progress” per chiedere ai giornalisti indicazioni, proposte integrative e osservazioni puntuali, mettendo in pratica quella condivisione partecipata della ricerca della verità che il lavoro dell’informazione deve costruire quotidianamente.

Il nuovo sito internet della Diocesi di Caltanissetta, progettato e realizzato dal webmaster Salvatore Tirrito, di concerto con gli Uffici Stampa e Comunicazioni Sociali, è stato totalmente rinnovato nell’impostazione grafica e nei contenuti, in una modalità che consente un accesso e una lettura rapidi anche dai telefoni cellulari, che sono ormai lo strumento operativo più utilizzato per la navigazione in Internet.

Il sito (www.diocesicaltanissetta.it) è articolato in nove sezioni: Diocesi, Vescovo, Curia, Clero, Parrocchie, Istituti, Associazioni, Stampa diocesana, Contatti; ognuna di queste sezioni contiene numerose e dettagliate schede illustrative per approfondire le informazioni relative ad ogni settore dell’attività diocesana.

Particolarmente curato il nuovo spazio dedicato alle iniziative delle parrocchie di tutto il territorio diocesano e la presentazione dei 17 Uffici diocesani che sono stati recentemente integrati per sviluppare pienamente gli Orientamenti Pastorali 2014/2020 (“L’iniziazione cristiana: nel Battesimo la responsabilità dell’evangelizzazione”) in ogni ambito della vita sociale del territorio.

Nuovo spazio alla comunicazione multimediale con Logos, la meditazione-omelia sul Vangelo della domenica in video a cura del Vescovo, Mons. Mario Russotto, la pagina Facebook dell’Ufficio Comunicazioni Sociali con gli aggiornamenti quotidiani sugli eventi, “L’Aurora”, il periodico diocesano di approfondimento, e tutte le altre pubblicazioni della stampa diocesana, che è possibile consultare; così come una ricca foto e video gallery sui principali momenti di cui conservare la memoria. Una serie di link consentono di accedere in tempo reale ai documenti della CEI, della CESI, della Facoltà Teologica di Sicilia e alla lettura dell’Osservatore Romano.