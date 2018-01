CALTANISSETTA – La Lega-Salvini Premier chiede l’espulsione degli extracomunitari arrestati in questi giorni a Caltanissetta poiché sorpresi in flagranza di reato di detenzione di ingenti quantità di droga ai fini di spaccio. “Basta con le misure cautelative, questa gente va rimandata a casa propria – sottolinea il coordinatore provinciale e cittadino Arialdo Giammusso– Caltanissetta è diventata un bazar della droga. Gli arresti di spacciatori extracomunitari in città sono all’ordine del giorno. E se da un lato è encomiabile l’attività serrata delle nostre Forze dell’Ordine che non fanno mai mancare il loro intervento, dall’altro è indiscutibile e improrogabile l’urgenza di un governo serio ed in grado di affrontare l’emergenza sicurezza con risolutezza. È questa l’accoglienza che ha garantito la sinistra spalancando le porte agli immigrati garantendogli vitto, alloggio, telefonino per poi ritrovarceli a delinquere e a rovinare i nostri giovani con la droga? Lo spaccio è l’evidente segno di tradimento e di irriconoscenza verso il Paese che li mantiene e li cura dopo averli salvati ed ospitati. Se manca il senso di riconoscenza siamo davanti all’ennesima prova del totale fallimento delle politiche di accoglienza “prezzolata” volute dai governi Renzi e Gentiloni. Urgono azioni forti per migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio e dei cittadini, e soprattutto urgono strumenti e risorse maggiori alle Forze dell’Ordine, oggi costrette spesso a subire la violenza di questi personaggi che non temono la legge.

Dice bene Matteo Salvini: ”espulsione per tutti i delinquenti stranieri!”. Ed è l’espulsione dei delinquenti stranieri arrestati a Caltanissetta quello che chiede la sezione nissena della Lega-Salvini Premier”.