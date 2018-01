GELA – “Nella giornata di ieri e’ stato notificato un decreto di Sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Gela avente ad oggetto una struttura alberghiera e dell’annesso stabilimento balneare denominato Sikania Resort, sito in territorio di Butera, per presunte violazioni paesistiche. La notifica del sequestro e’ stata effettuata alla Falconara SRL, di Messina, in quanto proprietaria, ed alla Eden Srl, di Pesaro, in quanto titolare della gestione del resort. Fermo restando che si avra’ modo di dimostrare alla competente autorita’ giudiziaria, nei modi e termini di legge, la insussistenza di qualsiasi illecito, corre l’obbligo, sin d’ora, chiarire che le violazioni ipotizzate riguarderebbero le parti di territorio ricadenti nella concessione demaniale antistante al Villaggio turistico, destinata alla balneazione, e non interessano certamente le aree nelle quali e’ stata costruita in passato (2006-8) la complessiva struttura turistica che invero ha da sempre rispettato tutte le norme in materia e le prescrizioni di legge e di regolamento imposte per questo tipo di sviluppo turistico”. Lo afferma Alberto Gullino, difensore dell’imprenditore Pietro Franza.