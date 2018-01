GELA – Inizio del 2018 nel segno del fuoco. Piromani scatenati a Gela nei primi due giorni dell’anno.

In poco meno di 24 ore quattro autovetture sono state date alle fiamme. Il primo giorno dell’anno sono state incendiate tre utilitarie: una Toyota, una Fiat Tipo e una Fiat 500. La notte scorsa un altro rogo ha invece inghiottito una Fiat Panda di proprieta’ di un commerciante. L’auto era parcheggiata in via Ivrea.