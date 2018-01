GELA – Sono in corso di accertamento le cause del rogo che questa notte a Gela, in via Generale Cascino, hanno devastato il bar “Euforia” in via Generale Cascino. Fiamme rilevanti che hanno divorato tutto e che sono state domate dai vigili del fuoco. La scorsa estate, sempre lo stesso bar era stato interessato da un altro rogo mentre era chiuso da circa un mese, in attesa del cambio di gestione. Il locale era stato ripristinato e riaperto appena tre mesi or sono. (Foto di repertorio).

