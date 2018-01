GELA – Quindici avvisi di garanzia sono stati spiccati nell’ambito di un’inchiesta avviata nel mese di maggio, dopo un esposto in Procura, per fare luce sulla realizzazione di un complesso edilizio a Gela, in provincia di Caltanissetta. Tra gli indagati figurerebbero anche il sindaco Domenico Messinese, il presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascia e l’ex assessore all’Urbanistica Francesco Salinitro, oltre a consiglieri comunali di vari schieramenti, funzionari del comune ed un tecnico esterno, tutti indagati a vario titolo per abuso in atti d’ufficio. (ITALPRESS)