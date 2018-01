Vittoria sofferta ma meritata per la Vigor San Cataldo che ha espugnato per 6 a 5 Canicattì, riuscendo nei secondi finali ad ottenere l’intera posta in palio in una gara che potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo della stagione. Una di quelle partite che difficilmente i ragazzi guidati dall’allenatore-giocatore Marcello Lo Porto potranno dimenticare, considerato il risultato e come è stato raggiunto: match emozionante e combattutissimo contro un avversario di livello, l’Atletico Canicattì, che ha dimostrato in pieno il suo valore.

Nel primo parziale regna l’equilibrio. Entrambe le squadre danno spettacolo e creano diverse occasioni da gol, ma sono i portieri i veri protagonisti che in più occasioni mantengono la porta inviolata. Locali avanti, ma ospiti caparbi nel ristabilire la parità con Lo Porto: squadre al riposo sull’uno a uno.

Il secondo tempo regala molte più emozioni e l’Atletico, inizialmente, sembra avere qualcosa in più. Pronti via e dopo 43 secondi Canicattì di nuovo avanti. Niccoli per i sancataldesi ristabilisce l’equilibrio. Sempre il talento sancataldese fallisce un penalty; padroni di casa letali che piazzano un repentino uno-due: che sembra indirizzare la contesa in loro favore. Nonostante il 4 a 2 e dunque il doppio svantaggio, la compagine oratoriana non demorde e con Anzalone, schema su calcio di punizione, accorcia le distanze. Neanche il tempo di gioire che i beniamini del pubblico di casa, sfruttano nel migliore dei modi un tiro libero e certificano il momentaneo 5-3. Sembra stiano per scorrere i titoli di coda sulla partita, ma i sancataldesi non mollano e credono ancora nella rimonta. Niccoli, siluro sotto l’incrocio, e Spinelli, dribbling “ballato” con puntata a fil di palo, pareggiano i conti e sullo scadere, esattamente a 24 secondi dal termine, ancora Niccoli (autore di un tripletta e che si porta a casa il pallone) realizza il gol di una vittoria che vale oro. Nota di merito per il diretto di gara Giuseppe Sicurella, sempre attento e risoluto.

La concomitante sconfitta della capolista Macchitella (33 punti) consente alla Vigor di portarsi ad appena due lunghezze dalla vetta. Terza piazza condivisa da Pro Nissa ed Atletico Canicattì a quota 27.