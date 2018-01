ROMA – La possibilta’ di un governo di larghe intese tra centrodestra e Pd “non c’e’ mai stata e non ci sara’ neanche in futuro”. Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Siamo contro tutto il modo di governare della sinistra. Col patto del Nazareno non avevamo fatto un accordo politico – ha ricordato – ma un accordo per scrivere insieme la riforma della Costituzione e poi la legge elettorale. Renzi e’ venuto meno a questa intesa e anche per questo fatto importante e negativo non riteniamo che ci sia la possibilita’ di un’azione comune”.