FICARAZZI – Sono in corso serrate indagini per accertare le cause del decesso di un uomo di 61 anni, Vito D’Alcamo, trovato cadavere a Ficarazzi con una vistosa ferita letale alla testa. L’unica certezza è che la vittima è stata coinvolta in una rissa, forse scatenata da un parcheggio. Dalle prime sommarie informazioni sembrerebbe addirittura che la vittima abbia cercato in un primo momento di sedare la rissa, rimanendo anche lui coinvolto.