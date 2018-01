Ottimi i risultati conseguiti a Rosolini dagli atleti della Dragon Gym di Caltanissetta all’Evolution Fight. L’evento, targato Fight1, organizzato da Bruno Botindari non ha lesinato emozioni e combattimenti davvero spettacolari oltre che tecnicamente apprezzabili.

Sul gradino più alto del podio, per prima volta, è salita l’indomita Giuliana Gueli che in finale, ai punti, ha meritato il titolo.

Altro alloro per Laura Giarratano che in finale ha sudato e proverbiali sette camice per aver ragione della sua avversaria: vittoria che giunge per due verdetti a uno.

Nicola Alù, impegnato per la prima volta nel muay thai con uso quindi anche di gomiti e clinc, perde ai punti contro un avversario molto ordinato e tecnico che però gli ha offerto la possibilità di esprimersi al meglio.

Salvatore Lo Cascio incontra un avversario molto più alto ma risponde colpo su colpo cercando la giusta distanza, ma deve arrendersi all’avversario.

Il sogno del titolo per Salvatore Favata si è, invece, infranto in finale.

