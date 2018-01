ENNA – La Polizia ha arrestato un giovane somalo di 26 anni per spaccio di droga. Dopo un controllo e’ risultato in possesso di diversi involucri di marijuana per circa 18 grammi, divisi in dosi. Successivamente, i poliziotti hanno effettuato un’accurata perquisizione a casa, scoprendo che il giovane abitava proprio accanto ad un altro somalo, 21enne, gia’ arrestato circa un mese fa e sottoposto agli arresti domiciliari. La perquisizione e’ stata estesa anche all’abitazione dell’altro somalo, che ha tentato di sbarazzarsi di altri involucri lanciandoli dalla finestra verso la veranda comune alle due abitazioni, nella speranza di recuperarli successivamente. Un tentativo che non e’ sfuggito ai poliziotti che hanno recuperato altri 8,7 grammi di marijuana. Il primo somalo e’ stato arrestato e il secondo denunciato.