ENNA – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Troina hanno tratto in arresto il 37enne Salvatore Rando Galati, pregiudicato, nullafacente, per resistenza, oltraggio e minaccia al pubblico ufficiale. I Carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio accertavano che l’uomo rientrava presso la propria abitazione fuori dagli orari impostigli dalla sorveglianza speciale. Durante le fasi dell’accertamento il 37enne, in forte stato di agitazione, minacciava i Carabinieri di morte, scagliandosi contro l’autovettura di servizio e cercando di impedire che gli stessi potessero svolgere il proprio servizio. Veniva cosi’ tratto in arresto e dopo le formalita’ di rito trasferito presso il carcere di Enna, come disposto dal Pm della Procura di Enna.