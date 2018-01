GELA -Festa dello sport oggi a Gela alla presenza di tre campioni paralimpici. Una giornata che rientra nell’ambito del tour italiano #CampionidiVita” promosso da Eni, in collaborazione con la Fispes, la Federazione italiana degli sport paralimpici e sperimentali. Sul palco del teatro Eschilo, Oney Tapia, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Rio 2016 nel lancio del disco per non vedenti, Monica Contrafatto, medaglia d’argento sui 100 metri categoria amputati ai mondiali di Londra 2017, e medaglia di bronzo a Rio 2016, e Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di volley, ribattezzata “Generazione di fenomeni”.

I tre campioni hanno incontrato circa 200 studenti degli istituti superiori di Gela nel teatro “Eschilo”. Oltre alla promozione sportiva, il progetto “#CampionidiVita” tentera’ di coinvolgere 1500 ragazzi di eta’ compresa tra i 14 e i 19 anni e dopo Ravenna e Gela, fara’ tappa il 25 gennaio a Livorno. “Qualunque sia la disciplina che, per passione o per predisposizione, si sceglie, rappresenta un valore se oltre a viverla e a praticarla, si riesce a raccontarla”, ha detto Andrea Lucchetta. Per la gelese Monica Contrafatto, “la diversita’ non esiste. La concezione del diverso sta nella mente della persona. In realta’ il disabile non esiste, non siamo disabili, ma super-abili, nel senso che andiamo oltre le aspettative del nostro corpo che e’ un involucro nel quale sono custoditi cuore e cervello”. Oney Tapia ha detto che “dallo sport ho ereditato la grinta che oggi mi fa sopravvivere nella quotidianita’”.

Eni ha scelto di supportare l’iniziativa #CampionidiVita poiche’ e’ coerente con i valori di Eni che considera lo sport come uno straordinario veicolo di educazione per formare i giovani a uno stile di vita sano e al rispetto delle regole. Il presidente della Raffineria di Gela, Maurizio Mazzei, ha sottolineato l’impegno di Eni nella promozione sportiva a Gela ricordando l’inaugurazione lo scorso ottobre di un Centro Federale Territoriale.