ROMA – “Un’Italia piu’ europea, non abbiamo dubbi, e’ un paese dove l’uso della cannabis e’ legalizzato. Questo non vuol dire promuoverlo ma, all’opposto, regolamentarlo”. E’ quanto si legge in un post su Facebook della lista +Europa con Emma Bonino.

“Perche’? Per sottrarre profitti alle mafie e alla criminalita’ collegata alla produzione e allo spaccio. Per liberare la ricerca scientifica applicata allo sviluppo di nuove terapie per decine di malattie. Per ridurre il sovraffollamento delle carceri (quasi il 30% del totale della popolazione carceraria) – si legge ancora – Vogliamo autorizzare l’auto-coltivazione fino a 5 piante, una regolamentazione della produzione e della vendita con regole precise, con chiare indicazioni sul livello di THC e con un efficiente sistema di sanzioni; vogliamo che la cannabis terapeutica sia garantita alle persone che soffrono di determinare patologie, e che vi sia un monitoraggio da parte del Ministero della Salute”.

“L’evidenza delle realta’ internazionali (come la California o il Colorado) dove la cannabis e’ gia’ legalizzata dimostra che non si e’ registrato alcun aumento del suo consumo. Semplicemente, ora e’ piu’ sicuro e piu’ consapevole. E’ una scelta, come quella politica di seguire questo esempio anche in Italia. Una scelta che e’ tutta nostra”, conclude il post della Lista +Europa.

