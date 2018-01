CAMPOFRANCO – (Da “Il sindaco informa”) – E’ di Campofranco il primo nato del 2018 in provincia di Caltanissetta. Gabriel Schillaci, una vispa creatura con folta chioma e occhi sgranati del peso complessivo di 3 chilogrammi, è venuto alla luce alle 13,17 del 1° Gennaio all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento (il primo nato in quell’ospedale nel 2018) dove i giovani genitori si sono recati nella notte di Capodanno quando i primi sintomi si sono misti ai gusti e agli odori della tavola imbandita per il cenone di fine anno. “E’ nato a sorpresa – commenta la mamma Francesca Morreale – siamo venuti in ospedale il 31 dicembre per una visita di controllo ed invece…. La gioia è indescrivibile così come l’emozione che ci ha coinvolti in maniera totale.” Sprizza gioia da tutti i pori anche papà Antonino. “Dire che sono contento risulterebbe riduttivo, una emozione indescrivibile. Non poteva esserci regalo migliore per il nuovo anno. Voglio ringraziare tutto lo staff medico e sanitario dell’ospedale agrigentino, persone eccezionali che si sono prodigate con tanta professionalità per far nascere Gabriel senza problemi dato che è venuto alla luce un po’ prima del previsto”.

