Con 5 chili di droga nel bagagliaio: inseguito e arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo del Reparto Territoriale di Gela hanno bloccato Salvatore Manganaro, catanese di 29 anni per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I militari avevano incrociato una Suzuki Swift grigia condotta da un ragazzo che li ha subito insospettiti, inducendoli a fare inversione per identificarlo. Questo, vista la manovra della pattuglia, ha accelerato l’andatura e ha tentato di dileguarsi nel traffico in direzione Catania. Raggiunto e fermato dai militari dopo un breve inseguimento, l’uomo ha cominciato a mostrarsi spaventato e molto evasivo. L’atteggiamento, la residenza a Catania e per di piu’ il fatto che era sprovvisto di patente, hanno spinto i militari ad approfondire il controllo e ad ispezionare il mezzo. Il ragazzo e’ stato subito tradito dal forte odore intenso di cannabis provenire dal bagagliaio. Aperto il portellone, infatti, i carabinieri hanno trovato un sacco nero della spazzatura che nascondeva due grosse buste sottovuoto contenenti all’incirca 5 chili di marijuana da preparare per lo spaccio e ancora in fase di essiccatura. I carabinieri hanno quindi arrestato il giovane, condotto nel carcere di Gela. Il carico di stupefacente, acquistato probabilmente nei dintorni di Gela, era destinato ad alimentare il mercato catanese e avrebbe fruttato circa 30.000 euro. In corso ulteriori accertamenti per scoprire i canali di approvvigionamento.