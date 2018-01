CATANIA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga Andrea Alessandro Fusto, di 22 anni. All’interno di un garage, a Trecastagni, nella disponibilita’ dell’indagato i poliziotti hanno trovato, nascoste dentro uno scatolone, sei confezioni in plastica sottovuoto contenenti marijuana per un peso complessivo di 90 chili circa.

L’arrestato e’ stato accompagnato presso la casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania.