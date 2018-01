PALERMO – Sequestrato stamane dalla polizia di Stato un ingente carico di cocaina appena sbarcato al porto di Palermo, proveniente da Napoli. Si tratta di 10 chilogrammi di cocaina purissima il cui valore di mercato di 500.000 euro e’ solo approssimativo e in grado di essere aumentato fino ad 1.500.000 di euro ‘al dettaglio’. In manette Luigi Alcamo, 39enne residente a Bagheria, con precedenti di polizia.

Singolari le circostanze e le modalita’ del trasporto dello stupefacente che e’ stato scoperto nel corso di controlli in chiave antidroga, svolti al porto da personale della sezione Antidroga della Squadra mobile, con l’ausilio dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico. Lo stupefacente era suddiviso in 10 panetti, stipati nell’intercapedine ricavata sul tetto di un mezzo adibito al trasporto di cavalli e il cui cassone era, in effetti, occupato da un pony. I panetti erano avvolti in una pellicola con la foto di “Tony Montana”, protagonista del film “Scarface”. Destinazione e provenienza dello stupefacente sono oggetto delle indagini dei poliziotti.