SIRACUSA – Usavano una quindicenne in gravidanza come corriere per il trasporto di droga tra Floridia e Siracusa. E’ quanto emerso nell’operazione contro un traffico di sostanze stupefacente portata a termine dai carabinieri di Siracusa che hanno arrestato un gruppo composto da 10 persone che compravano le partite di droga a debito dai fornitori catanesi per poi pagare con gli interessi. E’ quanto emerso nell’operazione dei carabinieri di Siracusa denominata “Basito” su un traffico di droga tra Siracusa, Floridia e Solarino che ha portato all’arresto di 10 persone. Sono in carcere i floridiani Paolo Carruba, 34 anni, Salvatore Carruba, 38 anni, Paolo Carrabino, 50 anni, Sebastiano Iacono, 27 anni. Sono ai domiciliari Carmelo Varano, 38 anni, Gianluca Bordonaro, 20 anni, Christopher Sgandurra, 33 anni, Daniele Romano, 38 anni, Daniela Iacono, 34 anni, e Luigi Lanzalotta, 20 anni, tutti quanti di Floridia.

La quindicenne incinta usata come corriere dalla banda e’ la figlia di uno degli arrestati ed insieme al suo compagno, a bordo di una macchina, provvedevano al trasporto della droga tra le piazze sotto il controllo della banda ma la ragazzina aveva il compito di incassare anche i soldi da portare al padre.