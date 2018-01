“Ho assistito al dibattito sulle candidature alle prossime elezioni politiche ritenendo legittime le richieste avanzate da tutto il Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia di Caltanissetta. È stata posta una questione di metodo: i candidati devono essere espressione del territorio.

Quindi non un fatto di nomi né di aree, ma un principio che vede nella partecipazione dei territori e dei circoli e nella condivisione il giusto metodo per individuare i candidati alle prossime elezioni politiche. Chi può mettere in dubbio un tale principio?” – A parlare è Elisa Carbone, membro dell’esecutivo provinciale del partito con delega agli enti locali (è sindaco di Sommatino dallo scorso giugno) e “renziana della prima ora” – “Tengo a precisare che la questione è stata posta dal PD della provincia nella sua unità e in rappresentanza di tutti gli iscritti. E in ogni caso, coloro che come me hanno sostenuto Renzi e il suo progetto di rinnovamento fin dall’inizio non hanno bisogno di comunicati di altre formazioni politiche per esprimere le loro opinioni ma sono in grado di farlo ed anche piuttosto bene con le proprie parole e negli organismi di partito.

Cinque anni fa la partecipazione fu assicurata dallo svolgimento delle primarie alle quali anch’io partecipai da candidata. Se oggi l’utilizzo dello strumento delle primarie non si può ripetere, allora bisogna individuare negli organismi di partito, nei Circoli e nelle Direzioni, i luoghi legittimati ad individuare i candidati. E neanche, come è ovvio, la partecipazione e la vittoria alle primarie di cinque anni fa può diventare il lasciapassare per nuove candidature. Lo dico da semplice iscritta e soprattutto da amministratore locale: il partito deve assicurare una più stretta connessione tra politica nazionale e territori, soprattutto in contesti difficili in cui la presenza non è una questione di forma ma di sostanza. “Libertà è partecipazione”, così cantava Gaber. E i nostri territori hanno il bisogno e la voglia di partecipare alle scelte politiche. Aspettano solo che qualcuno gliene dia la possibilità. Mancano 40 giorni alle elezioni ma non è ancora tardi per dare ascolto ad un intero territorio.”

