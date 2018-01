DELIA. Si è ufficialmente insediato il nuovo responsabile della Direzione II del Comune di Delia, Rocco Di Caro (nella foto). Sostituisce Lorenzo Patermo andato in pensione. Alla Direzione II fanno capo i servizi affari generali, personale, protocollo, archivio, notifiche e staff del sindaco. «Rocco Di caro – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri ha un profilo professionale di tutto rispetto e una più che comprovata esperienza nell’area dei Servizi sociali che continerà comunque a dirigere. Penso che sia stata una deciscione giusta per l’Ente e per i servizi connessi all’incarico. Si tratta di lavoratore attento e competente e per il suo profilo professionale e per le sue apprezzate doti umane sono sicuro che sarà per tutti un sicuro punto di riferimento. A Lui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro>>. <<Ringrazio il sindaco per il riconoscimento professionale e per l’attestazione di stima che ha avuto nei miei confronti assegnandomi la Direzione degli affari generali e delle risorse umane del Comune di Delia, che accetto non senza qualche preoccupazione. La direzione dei servizi sociali e culturali, di cui sono già titolare, comportano infatti, già da soli, un impegno crescente e totale. Spero soltanto di poter ricambiare la fiducia accordatami dal sindaco profondendo la stessa dedizione e lo stesso impegno anche nella nuova sfida>>. Resta immutata la restante organizzazione dell’Ente. Il sindaco ha deciso <<per la maggiore efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi e in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell’amministrazione>> di riconfermare tutti i precedenti dirigenti e responsabili di posizione organizzativa.

