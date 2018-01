DELIA. Due dipendenti del comune di Delia sono andati in pensione dal primo gennaio: Lorenzo Patermo responsabile dei servizi di Segreteria e Giuseppe Culmone operatore ecologico. Lorenzo Patermo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti d’età mentre Giuseppe Culmone ha usufruito dell’accesso all’APE. La cerimonia per i saluti e i ringraziamenti si è svolta nell’aula consiliare del palazzo municipale alla presenza dei due dipendenti comunali collocati a riposo, dei loro familiari, amici e colleghi (nella foto). Presenti il presidente del consiglio comunale Tony Di Caro, il segretario generale Fulvio Fontana, le assessore Piera Alaimo e Letizia Strazzeri, gli assessori Calogero Lo Porto e Antonio Gallo e i dirigenti del comune. Una cerimonia semplice e partecipata dove non è mancato l’attestato di ringraziamento del sindaco per i due dipendenti per l’apporto dato al funzionamento della complessa macchina amministrativa e dei servizi comunali erogati. <<Sono dispiaciuto – ha detto il sindaco Bancheri – che oggi vengano a mancare altre due unità>>. Per quanto riguarda l’operatore ecologico Giuseppe Culmone il sindaco ha ricordato che <<ha svolto la sua attività lavorativa in un servizio importante per la collettività, quella della nettezza urbana. La sua collaborazione con i colleghi per attenuare le criticità quotidiane del servizio di pulizia dell’abitato è stata utile>>. <<Con Lorenzo Patermo – ha detto – ho avuto modo di lavorare quasi quotidianamente e mi è stato sempre vicino in tutti questi anni. In particolare nei giorni del mio insediamento per affrontare la difficile e complessa situazione economica e finanziaria dell’ente. E’ stato un dirigente sempre attento e disponibile. Pronto a risolvere i tanti problemi che man mano si andavano ponendo, articolati e complessi, con senso di responsabilità, diligenza e professionalità. Una persona umana che ha saputo dare un esempio di collaborazione con l’amministrazione e con i colleghi>>. Commossi i due dipendenti che hanno poi salutato e ringraziato. Infine il caloroso abbraccio da parte dei colleghi e il brindisi augurale.

