CALTANISSETTA – È il più anziano medico della Sicilia iscritto all’Ordine Salvatore Ganga di Niscemi (Caltanissetta), che il prossimo 29 gennaio compirà 99 anni.

Un evento che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta – al quale Ganga è iscritto da 70 anni, decano tra i camici bianchi siciliani – celebrerà con una cerimonia che si svolgerà domenica 28 gennaio alle ore 11 nell’aula consiliare del Municipio di Niscemi, dove il dottor Salvatore Ganga ha operato e vive.

È stato il presidente dell’OMCeO di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, a voler celebrare il prestigioso traguardo anagrafico e professionale del medico iscritto all’albo dal 1948. Al dottor Salvatore Ganga sarà consegnata una targa ricordo. «La figura e la saggezza del nostro collega sono un patrimonio di cultura ed esperienza irrinunciabile per i giovani medici, ma anche una preziosa risorsa di umanità per la nostra società», dice il presidente

Giovanni D’Ippolito.

All’età di 26 anni – il 23 novembre 1945 – Salvatore Ganga si è laureato alla facoltà di Medicina dell’Università di Catania. Nel 1947 s’è trasferito a Niscemi dove ha svolto l’attività libero professionale e, successivamente, come medico condotto e convenzionato di libera scelta dal 1951 al 1989, anno in cui è andato in pensione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...