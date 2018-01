La Croce Rossa dona sorrisi. Venerdì 5 gennaio, in occasione delle Festività Natalizie, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Onlus – Unità Territoriale di Serradifalco hanno distribuito ai 30 bambini delle famiglie assistite dallo sportello sociale ben 45 regali, che la comunità serradifalchese aveva generosamente donato all’Associazione nei mesi precedenti. La distribuzione è avvenuta presso la sede dell’Unità Territoriale in via Largo Macello a Serradifalco e in data 22 dicembre a Montedoro, presso i locali della Biblioteca Comunale. I volontari che si occupano prevalentemente delle attività sociali a favore delle fasce vulnerabili della comunità, si sono impegnati in precedenza nella raccolta, nella catalogazione e nel confezionamento dei doni, che sono stati consegnati direttamente ai bambini da una volontaria in veste di simpatica befana. La gioia e lo stupore negli occhi dei bambini hanno ripagato il tempo impiegato per la riuscita dell’attività, coordinata dal Referente dell’Unità Territoriale di Serradifalco Dott. Giuseppe Di Vanni ed dalla referente per l’Area Sociale Rita Crucillà. Il Presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave ringrazia i volontari di Serradifalco per aver attuato un’iniziativa che, nella sua semplicità, lascia un segno indelebile nel cuore dei bambini nonché nei volontari in perfetta sintonia con la mission dell’associazione. Inoltre a giorni sarà attivato un nuovo corso di reclutamento a Serradifalco per aumentare le fila dei volontari e dare maggior supporto ed impegno alle già tante attività del gruppo serradifalchese.

