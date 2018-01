Sta spopolando in varie città Italiane e anche all’estero già da alcuni mesi il nuovo Corso di Autodifesa Femminile ideato dal Maestro di Arti Marziali il nisseno Alfonso Torregrossa che permette di poter imparare a difendersi in maniera semplice e con stile in poco tempo. I corsi si svolgono a Caltanissetta e anche il altre città italiane grazie ai collaboratori del Maestro: Verona, Modena, Roma, Napoli, Lamezia Terme e Reggio Calabria – .

E’ una vera rivoluzione a 360° basato completamente sull’istinto a difendersi e sulle proprie capacità di reazione, non un corso basato su tecniche fantomatiche da palestra, ma un percorso basato su principi e sullo sviluppo di un automatico senso di autodifesa reale che chiunque può imparare in modo sano e costruttivo. Grazie alla esperienza del Maestro Torregrossa docente Nazionale Csen, nel campo della difesa personale reale, e nello specifico della difesa personale femminile.

Caratteristica fondamentale del corso: crescita dell’autostima e della motivazione personale. Il più semplice e veloce corso di difesa personale femminile mai concepito oggi giorno testato in Giappone a dicembre dal Maestro Torregrossa.

In merito all’iniziativa il Maestro Torregrossa, dichiara: «Una donna deve poter percorrere strade a piedi senza alcuna paura di incontrare qualcuno che possa ledere la sua libertà. Un Vero Corso di difesa personale è solo un piccolo strumento per rafforzare l’autonomia femminile e permette di garantire la stessa dignità tra uomo e donna. È una possibilità per iniziare a rimuovere ostacoli che impediscono le pari opportunità».

La sicurezza è un fenomeno complesso, che ha a che fare con vari tipi di minacce e comportamenti che riguardano anche la coesione della comunità. Per questo le risposte devono essere date su più piani, dalla repressione alla prevenzione. Riguardo questo aspetto, dopo quelli organizzati in svariate città Italiane sulla sicurezza domestica e contro le truffe agli anziani, stiamo programmando una serie di incontri informativi e corsi su come affrontare le varie situazioni di pericolo della nostra vita quotidiana».

Lunedì , Mercoledì, Venerdì

ore 10.30/11.30 – 18.15/19.15 -19.30 / 20.30

Scuola asd Samurai Dojo Via Vassallo, 47 Caltanissetta

Info line 3803101373