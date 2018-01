CALTANISSETTA – Si è spento stamani prematuramente a 47 anni Marco Chiarello, uno dei tecnici di spettacolo più apprezzati del meridione d’Italia. Purtroppo la sua tenacia, la sua forza e la sua caparbietà nulla hanno potuto contro un inesorabile male. Lascia la moglie e due figli. Marco era una persona mite, di grande disponibilità, stimatissima nel mondo dello spettacolo per la sua preparazione e la sua competenza. Lascerà un vuoto incolmabile nei suoi cari, nei suoi amici e in quel mondo di attori, cantanti musicisti che non avranno piu’ uno cosi’ bravo su cui fare riferimento.

I funerali si svolgeranno martedì 9 gennaio ore 15.30 chiesa del Sacro Cuore di Caltanissetta.

