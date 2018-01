CALTANISSETTA – La Misura 3.4.2 del PO Fesr 2014-20 intende agevolare la realizzazione di progetti d’investimento finalizzati all’internazionalizzazione di Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata. Tipologie di intervento finanziabili sono le operazioni di supporto specifico a beneficio di imprese singole e associate per l’accompagnamento delle stesse nel proprio percorso di internazionalizzazione e di sostegno per l’accesso ai mercati.

I progetti di investimento possono consistere in progetti inerenti la partecipazione a fiere commerciali, azioni relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Lo sportello “ProgettImpresa” di Confcommercio assiste le imprese in attività per la predisposizione del progetto relativo al bando.

Il contributo massimo concedibile non sarà superiore a euro 100.000,00 in caso di impresa singola e a 200.000,00 euro nel caso di progetto presentato in forma associata.

Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima dell’ 80% dei costi ammissibili.

Per fissare un appuntamento contattare la Segreteria di Confcommercio allo 0934/21626 o compilando la scheda al seguente indirizzo https://goo.gl/forms/n3eVNT9peSbLYYXn1

