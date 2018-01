CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. A poche settimane dalle elezioni, nella qualità di Segretari cittadini del Partito Democratico della provincia di Caltanissetta, ci sembra doveroso intervenire in merito a quest’ultime.

Riteniamo che sia fondamentale chiarire sin da subito il metodo di selezione dei candidati.

Chiediamo semplicemente la possibilità di scegliere. Il problema, evidentemente, sta sia nei nomi dei candidati che nel metodo di selezione. Non si possono scavalcare i dirigenti locali, non si può non dar voce ai circoli che rappresentano il cuore e la spina dorsale del Partito Democratico. La provincia di Caltanissetta ha già dovuto subire scelte prese lontano dal territorio senza tener conto delle nostre esigenze. Questa volta non possiamo accettarlo e nè possiamo consentire che le candidature vengano scelte tenendo conto esclusivamente di accordi romani o palermitani e mai delle nostre esigenze.

Da molti anni siamo abbandonati e non rappresentati. Ormai, è completamente venuto meno il legame che un parlamentare ha l’obbligo di mantenere con il proprio territorio. Non possiamo andare avanti in questo modo.

I circoli subiscono già una evidente difficoltà. Viviamo un continuo disamore dei nostri iscritti e simpatizzanti, abbiamo evidenti difficoltà di coinvolgimento e lo scollamento tra la base e chi dovrebbe rappresentare le nostre istanze in parlamento è sempre maggiore. Nel nostro territorio vi è uno stato di totale abbandono. Il parlamentare che avrebbe dovuto occuparsi anche della nostra provincia probabilmente è stata impegnata a far altro: di sicuro non è stato un riferimento per noi Segretari di Circolo. Per queste ragioni il metodo di selezione errato dei candidati potrebbe segnare un punto di non ritorno.

All’indomani della sconfitta referendaria ci si rese conto di aver perso al sud per aver riposto fiducia sulle persone sbagliate e lo stesso errore è stato commesso in occasione delle primarie per la segreteria nazionale. Ripeterlo ancora adesso sarebbe gravissimo.

I candidati dei collegi uninominali e plurinominali li devono scegliere i territori. Non possiamo permettere a nessuno di farlo al posto nostro, chiunque esso sia. Non si devono selezionare sulla base di equilibri tra correnti o altro. I candidati devono essere scelti esclusivamente dalla classe dirigente del territorio e negli interessi del territorio.

Questa non è la posizione di un ristretto gruppo ma di una intera classe dirigente.

A seguito di un dibattito interno, insieme a moltissimi amministratori, abbiamo deciso di rappresentare questo malessere e, se inascoltati, annunciare eventuali dure prese di posizione.

Il mancato rispetto dei territori creerebbe uno strappo con i circoli tale da non essere possibile ricucirlo, con evidenti disastrose conseguenze per tutto il Partito.

Non possiamo affrontare la sfida elettorale senza il sostegno del popolo democratico perchè un partito che perde il sostegno dei propri Circoli è un partito che non esiste. Noi abbiamo voglia di giocare questa partita con la convinzione di poterla vincere ma è necessario che ci mettiate nelle condizioni di farlo.

Alfè Piero – Segretario PD Santa Caterina, Amico Gabriele – Segretario PD San Cataldo, Bordenga Salvatore – Segretario PD Villalba, Bufalino Renzo – Segretario PD Montedoro, Catania Giusy – Segretario PD Sutera, Cigna Ivo – Segretario PD Unione Comunale Caltanissetta, Di Cristina Peppe – Segretario PD Unione comunale Gela, Di Ganci Mario – Segretario PD Vallelunga, Giordano Paolo – Segretario PD Delia 2, Guagenti Lillo – Segretario PD Campofranco, Lucchese Giuseppe – PD Serradifalco, Manta Angelo – Segretario PD Milena, Perricone Ettore – Segretario PD Delia 1, Porrovecchio Salvatore – Segretario PD Riesi, Salvatore Insalaco – Segretario PD Acquaviva Platani, Salvo Enzo – Segretario PD Niscemi, Santamaria Mario – Segretario PD Mazzarino, Scolaro Gaetano – Segretario PD Resuttano, Vaccaro Lillo – Segretario PD Marianopoli E Zaffonte Rocco – Segretario PD Butera