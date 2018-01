CATANIA – Un artista in pensione di 60 anni, Antonino Lo Presti, e’ stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di tentato omicidio plurimo e tentato incendio. E’ accusato di avere cosparso di benzina il pavimento della sua casa e di avere aperto la valvola di tre bombole di gas. Il suo intento quello di far saltare in aria il palazzo per vecchi rancori condominiali con due donne con le quali condivide lo stabile in cui vive, in via Castello Ursino. L’uomo e’ stato arrestato la notte scorsa intorno alle 3 da agenti delle volanti il cui intervento e’ stato sollecitato da una donna che abita nello stesso palazzo e che era stata svegliata dallo scoppio di alcuni petardi. Al momento dell’arresto aveva in mano dei petardi e un accendino. Sul posto anche l’intervento dei vigili del fuoco.