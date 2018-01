CATANIA – Operazione antidroga della squadra mobile che ha scoperto un carico di marijuana di 146 kg di marijuana, custodito nel ripostiglio ‘bunker’ di una scuola del quartiere catanese di Picanello. In carcere sono finiti il custode-bidello, Davide Schillace di 57 anni e anche un giovane sorpreso a smistare la droga, Christopher Michele Cuffari, di 25 anni. Il sequestro e’ avvenuto l’altra mattina: sono stati gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile a notare nel rione Picanello un giovane che in sella ad uno scooter si aggirava nei pressi del plesso scolastico, ed in particolare in un bunker sotterraneo nella disponibilita’ del bidello. Nel corso del controllo e’ stata scoperta la droga che una volta venduta avrebbe fruttato un milione di euro. Centoventicinque chili di ‘erba’ erano contenuti in 10 sacchi in plastica ed in due borsoni. Altri 16 kg erano in 13 confezioni nascoste in un frigorifero in disuso.