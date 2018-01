CAMPOFRANCO. Natale all’insegna della magia, quello che è stato organizzato con successo nell’affollatissimo salone parrocchiale Giovanni Paolo II a Campofranco. Qui è stato dedicato un intero pomeriggio ai bambini e ragazzi della scuola materna ed elementare per un Natale in armonia e allegria. Maghi, giocolieri, personaggi di Walt Disney, giochi di prestigio e tanto altro per un indimenticabile evento all’insegna dell’allegria e dello stupore dei bimbi che, insieme ai loro genitori, hanno trascorso una parentesi natalizia in armonia e in compagnia. Presente all’evento il sindaco Rino Pitanza (nella foto) che ha ringraziato quanti si sono adoperati per il successo dell’iniziativa, ma anche con genitori e bimbi che vi hanno preso parte. Al termine tutti al Presepe Vivente dove piccoli e grandi si sono stretti attorno alla Natività per una preghiera a Gesù’ bambino appena nato, non disdegnando gli assaggi della cucina povera di un tempo presente alla 15^ edizione del Presepe.

