CAMPOFRANCO. La gara per l’affidamento, mediante trattativa privata, del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, sterilizzazione e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale è andata deserta. Erano state cinque le ditte che erano state invitate alla trattativa privata. Tuttavia, nessuna di loro ha fatto pervenire alcuna offerta al Comune. Pertanto, nel momento in cui s’è svolta la gara, al comune non hanno potuto far altro che prendere atto del fatto che la gara era andata deserta. Pertanto, tutto è stato rimandato all’indizione di una nuova gara per stabilire la ditta alla quale dovrà essere affidato questo servizio.

