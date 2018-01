CAMPOFRANCO. Un incontro parecchio proficuo quello che il sindaco Rino Pitanza ha avuto insieme al vice sindaco Francesca Di Giovanni con Fernando Barbieri e Laura Abbaleo (nella foto) responsabili del Kalat Nissa Film Festival, manifestazione internazionale nissena che ha da tempo varcato i confini nazionali imponendosi anche in ambito internazionale. Il sindaco Rino Pitanza, commentando l’incontro, ha sottolineato: <Abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di iniziative culturali e di cinema rivolto agli alunni delle scuole e ai giovani in generale. Abbiamo toccato argomenti anche molto “forti”, di messaggi che comunque ci sentiamo di trasmettere ai nostri giovani attraverso le pellicole di cortometraggi tematici. Abbiamo l’obbligo di intervenire verso i nostri giovani in tutti i modi positivi possibili. La cultura e con essa il cinema, sarà uno degli elementi che metteremo in campo per una crescita sociale, culturale e…ambientale insieme>.

