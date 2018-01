CAMPOFRANCO. Gran successo per il concerto di capodanno 2018. Organizzato dall’amministrazione comunale è risultato una serata all’insegna della cultura e della musica. Ad esibirsi il corpo bandistico “Michele Saia” di Campofranco diretto dal maestro Francesco Baldone e composto da circa 50 elementi che hanno deliziato i tanti campofranchesi e non (da Sutera il signor Diliberto, figlio d’arte ed ospite d’onore della serata) per circa due ore. Pezzi conosciuti della musica classica, colonne sonore di noti film e le immancabili canzoni natalizie magistralmente “ricostruite” da Franco Baldone e i componenti del gruppo, hanno costituito gli ingredienti di un concerto di capodanno che ha riscosso un successo davvero notevole come ha giustamente fatto rilevare il sindaco Rino Pitanza presente alla manifestazione (nella foto).

