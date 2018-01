CAMPOFRANCO. Di Magna Via Francigena s’è tornato a parlare a Castronovo di Sicilia (comune capofila) in occasione di una riunione nella quale il Comune di Campofranco è stato rappresentato dall’assessore Benedetto Bonacotta. <In particolare – è stato rilevato dall’amministrazione comunale – è emerso che si continua a lavorare, si continua a cooperare con gli altri comuni per arrivare a breve alla presentazione di un progetto condiviso ed essere “più forti” insieme. Nell’ultima riunione si è discusso degli ultimi dettagli prima di arrivare ad un protocollo d’intesa tra i vari comuni e cominciare ad operare in materia di turismo e di turismo anche religioso. Da sei mesi a questa parte contiamo più di 150 presenze “di passaggio” a Campofranco. Stiamo lavorando affinché i pellegrini rimangano nel nostro paese quanto più tempo possibile, offrendo loro una serie di “motivazioni” per le quali non siano, appunto, solo “di passaggio”. Noi ci crediamo>.

