CAMPOFRANCO – ( Da il sindaco informa) Si chiude in maniera trionfale il 2017 per la Campofranco sportiva grazie a Clara D’Anna ( a sinistra nella foto) che pochi giorni fa è diventata vice campionessa mondiale nelle arti marziali e precisamente nella categoria K-1 nella competizione mondiale svoltasi a Firenze., “Sono fiera di questo risultato – ha commentato la giovane campofranchese – e ringrazio e dedico questo risultato a chi ha sempre creduto in me e cioè la mia famiglia.” Infatti ad esprimere la grande soddisfazione è il papà Vincenzo farmacista in paese, la mamma Tiziana Di Carlo e la sorella Micol che “da sempre mi hanno trasmesso tutto l’amore e la forza necessari per affrontare al meglio tutte le sfide. Ma non dimentico certo i miei allenatori Stefano Gennaccari e e Gabriele Trombini che mi hanno seguito in questo percorso.” La nostra Clara prima della medaglia d’argento ai mondiali è stata campionessa italiana boxe francese e campionessa italiana Kick Boxing. Campofranco tutta e non solo sportiva è orgogliosa di questa ragazza che ha portato alto il nome del propio paese quasi sul tetto del mondo.

