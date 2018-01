CAMPOFRANCO. E’ stata avviata la raccolta di beni durevoli, fino ad ora affidata ad una ditta esterna. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha spiegato: <Con la SRR – Società di Raccolta Rifiuti – formata dai sindaci stessi dei comuni interessati tra cui, ovviamente, Campofranco, adesso il servizio viene svolto dagli stessi operatori “porta a porta” e l’intervento eseguito in questi giorni ha consentito un risparmio immediato di circa 8.000 euro per le casse comunali in appena un mese. Siamo sulla strada giusta, è solo l’inizio, presto attueremo gli altri servizi per un ambiente più vivibile abbinato ad un potenziale risparmio sulla bolletta per i nostri concittadini. Tutto, ovviamente, se saremo tutti bravi a differenziare e non pensare a smaltire… in altro modo>. Il sindaco, inoltre, ha anche reso noto che, in stretta collaborazione con la nuova Società di Raccolta Rifiuti S.R.R. si sta cercando di rendere più fruibile l’isola ecologica nelle sue essenzialità: orari più flessibili, migliore ricezione per le tipologie di rifiuto, miglioramento ambientale e altro. Nel contempo, il primo cittadino, insieme con l’assessore alle politiche ambientali Lillo Schillaci ha effettuato una visita agli operatori ecologici per capire meglio i bisogni e le esigenze in rapporto a quanto si dovrà offrire alla cittadinanza.

Correlati