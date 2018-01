CAMPOFRANCO – (Dal sindaco informa) “E’ stato un incontro molto bello quello avuto con i bimbi nati nel 2017 e con le loro famiglie. Su iniziativa del vicesindaco Francesca Di Giovanni e dell’assessore alle Politiche Sociali Franca Zarbo, 16 creature venute al mondo lo scorso anno sono state ospiti per un pomeriggio in serenità, allegria e forte connotazione umana. L’occasione è stata anche per uno scambio di idee, modi di fare e quant’altro per la crescita dei “nostri” piccoli. Giovanni, Arianna, Fatima Benedetta Lucia, Emanuele, Jason, Matteo, le due Beatrice Maria, Maurizio, Giuseppe, Avril, Luigi, Emma, Angelo, Ruben e Chiara Rita sono stati bravi a calarsi nella manifestazione con le mamme e i papà che discutevano sugli argomenti più disparati. L’iniziativa è stata molto apprezzata dalle famiglie alle quali abbiamo donato un piccolo “pensierino” e soprattutto affideremo un albero per ogni piccolo nato che pianteremo presto e che crescerà insieme ai propri figli”.

