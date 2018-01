CALTANISSETTA – Si terrà martedì 16 Gennaio 2018 alle ore 17,00 nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, un nuovo incontro di preparazione per la Settimana Santa 2018, in continuità con le precedenti riunioni tenutesi a partire dal luglio 2017.

Si completa così l’iter per definire in modo congiunto il calendario delle manifestazioni per la Settimana Santa della Pasqua 2018. «L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Giovanni Ruvolo – insieme alla Soprintendenza ai beni culturali ed alla Diocesi nissena, sono promotori di questo percorso condiviso che martedì sarà completato per poter definire il programma».

Al tavolo, come avvenuto nei precedenti incontri, sono stati invitati a partecipare l’associazione Real Maestranza, l’associazione Giovedì Santo, l’associazione Piccoli Gruppi Sacri, l’associazione Gesù Nazareno, l’associazione dei Fogliamari, la Pro Loco, l’Atepa, associazione Teatro della Parola e l’Ufficio scolastico provinciale. Sarà presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta, Pasquale Tornatore.

«Con la riunione di martedì 16 gennaio – prosegue il Sindaco – si completa l’iter avviato sette mesi addietro affinché il programma della Settimana Santa 2018, sia frutto della compartecipazione di istituzioni, associazioni e categorie che animano i riti Sacri, con l’obiettivo di raccogliere i frutti dell’impegno di questi anni. Un impegno – conclude il sindaco – che rilancia la candidatura per il riconoscimento della Settimana Santa quale bene immateriale del patrimonio Unesco, avanzata dalla Real Maestranza e dall’associazione Atepa».