CALTANISSETTA. Il rapinato è morto e non reggono più le contestazioni alla «banda del valium». Così come sono state ribattezzate due «comari» che hanno subito più procedimenti perché accusate di avere prima narcotizzato la vittima di turno per poi spogliarlo di beni in casa.

È l’appellativo che gli inquirenti hanno affibbiato in questi anni alla cinquantaquattrenne Caroline Lo Bue (difesa dall’avvocato Giuseppe Dacquì) ed alla quarantanovenne Ornella Cosenza (difesa dall’avvocato Calogero Montante), che sono state tirato in ballo per rapina in casa ai danni di un ultraottantenne, Michele L. C., che nel frattempo è deceduto. (di Vincenzo Falci, fonte gds.it)