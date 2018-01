CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Caltanissetta Protagonista già definita in modo offensivo e vergognoso in altre occasioni da parte dell’Amministrazione, in risposta a legittime e sacrosante interrogazioni e rilievi da parte del Consigliere Petrantoni, rimanda al mittente l’accusa di aver avanzato, con argomenti “beceri”, vizi di legittimità e inopportunità gli atti legati al contributo per la mostra di abiti antichi promossa e finanziata dal Comune.

Becero è persona che manifesta la sua rozzezza d’animo e di abitudini con modi volgari e insolenti e mal si coniuga con un oggetto, fosse anche un argomento.

Il Sindaco Ruvolo offendendo il mio gruppo o la mia persona, offende la mia famiglia, la mia storia, oltre che il mio ruolo di Consigliere Comunale assegnatomi dai nisseni.

L’arroganza e la superbia sono linfa dei mediocri.

Molto spesso, infatti, non guardandosi dentro, gli incapaci e gli inetti accusano terzi di esserlo, a volte nascondendosi dietro una cultura posticcia e ostentando atteggiamenti che mal si coniugano con il ruolo che si riveste.

Salvatore Petrantoni Consigliere Comunale di Caltanissetta Protagonista