CALTANISSETTA – Ragazzi (oltre 80), sport, divertimento e competizione: una ricetta “sicura” che ha determinato il successo della PFE Orlandina Winter Camp, il primo degli eventi sportivi dedicati al settore giovanile che si è svolto Caltanissetta giovedì 4 gennaio, presso il PalaCannizzaro, nell’ambito dell’intesa raggiunta tra la PFE e l’Orlandina Basket per il rilancio del basket non solo nel capoluogo nisseno ma anche nell’intero centro Sicilia.

In campo il settore giovanile dell’Orlandina Basket (giunto in città), che quest’anno prende il nome di PFE Orlandina Basket, che si è confrontato con l’Airam di Caltanissetta: in campo under 13 – 14 – 15 – 16 con l’obiettivo di fare scouting e conoscere le potenzialità del settore giovanile della società nissena che da quest’anno è un centro ufficiale dell’Orlandina Basket Academy.

A fare gli onori di casa il vicepresidente della PFE, fondatore dell’azienda nazionale nissena Totò Navarra accompagnato dal dirigente Gianluca Saia. Entrambi oltre a sottolineare il valore formativo dell’evento, hanno con la loro presenza durante tutti gli incontri testimoniato la concreta volontà della PFE di svolgere un’azione di vivificazione del basket giovanile nisseno: una delle priorità che erano stato sottolineate ed evidenziate allorquando la PFE è diventata sponsor dell’Orlandina.

Ragazzi dell’Airam entusiasti di confrontarsi con i pari età orlandini. Un coinvolgente, sano ed entusiasmante clima di fervida ma corretta competizione come hanno evidenziato Emilio Galiano (presidente Airam e responsabile Mini-basket), Armando Turturici allenatore under 16, Gioacchino Faletta allenatore under 15, Settimo Arcarisi allenatore Under 14 e Davide Aracarisi Minibasket. Galiano ha ribadito la grande occasione di crescita determinata dal confronto e come la società nissena, a piccoli ma incisivi passi, stia consolidando un settore giovanile di ottimo livello.