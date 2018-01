CALTANISSETTA – Il Consigliere d’Opposizione, Oscar Aiello, ha formalmente diffidato il Sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, a fornire, entro e non oltre 10 giorni dall’inoltro dell’ingiunzione, risposta alle sue Interrogazioni, con l’avvertenza che, in mancanza, procederà presso le competenti sedi amministrative e/o giudiziarie.

“Nonostante le mie formali Interrogazioni – fa sapere Oscar Aiello – alcune datate addirittura 2016, il Sindaco e gli Assessori ad oggi non hanno fornito alcuna risposta. Comportamento omissivo – aggiunge il Consigliere Aiello – che configura il reato di cui all’art.328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio), oltre che violare l’art.43 del TUEL, il quale attribuisce ai Consiglieri comunali il diritto di presentare Interrogazioni e al Sindaco l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Non è più tollerabile l’atteggiamento omissivo di Sindaco ed Assessori – conclude Oscar Aiello – che in questo modo stanno comprimendo il diritto dei Consiglieri di esercitare con pienezza il mandato consiliare. In caso di reiterata omissione chiederò al Prefetto di intervenire”.