CALTANISSETTA. Sono destinate a restare interdette per molto tempo mille tombe nella zona a valle del camposanto. Il primo intervento disposto dall’assessore ai servizi cimiteriali Maria Grazia Riggi con la rimozione di intonaci pericolanti non è servito rendere fruibili le sezioni comunali interessate dai crolli. Il pericolo persiste a la riapertura è stata rimandata a tempi migliori una decisione accettata a denti stretti dai visitatori impossibilitati ad accedere in quei luoghi. Il Comune adesso sta cercando di reperire i soldi per avviare lavori di consolidamento complessivi e di messa in sicurezza.