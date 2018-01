CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo e l’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino, hanno ricevuto a Palazzo del Carmine la visita dei responsabili di Fenimprese, Federazione nazionale imprese, industria, sanità, turismo, la cui federazione provinciale di Caltanissetta è nata ad inizio gennaio.

In rappresentanza dell’associazione datoriale c’erano il presidente provinciale, Michele Giarratano, il segretario, Salvatore Di Giovanni e il componente dell’ufficio di presidenza, Arcangelo Rizza.

“Accogliamo favorevolmente la nascita a Caltanissetta di un’associazione di categoria che è presente su tutto il territorio nazionale e rappresenta il mondo dell’impresa”, affermano il sindaco Giovanni Ruvolo e l’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino. “L’Amministrazione – proseguono – a breve proporrà a tutte le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e della piccola impresa che operano nel Comune di Caltanissetta alcune iniziative a partire dalla creazione di un forum per lo sviluppo del territorio cittadino”.

A presentare l’associazione, il neo presidente provinciale di Fenimprese, Michele Giarratano.

“Abbiamo voluto presentare l’associazione all’Amministrazione comunale per dare un segnale di disponibilità al dialogo ed alla collaborazione per il bene della città e delle imprese”, ha detto a margine dell’incontro.

“Vogliamo creare sinergie e fare rete con l’Amministrazione comunale e con tutti gli enti e le Istituzioni con cui si relazionano quotidianamente le aziende del territorio. Anche al fine di non far subire loro angherie come accaduto in passato”.

Tra i punti proposti per un programma comune di lavoro Giarratano elenca: “La sicurezza dei commercianti e lo sviluppo economico della città”.