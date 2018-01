CALTANISSETTA. Gerlando Carratello, agente di polizia in servizio alla Questura di Caltanissetta, è riuscito ad arrivare tra i primi quaranta a Masterchef 7 e a conquistare l’ambitissimo grembiule in una selezione che ha visto migliaia di partecipanti che a Milano si son dati battaglia a suon di piatti sapientemente cucinati. Gerlando Carratello, che è agrigentino ma in servizio nella Questura di Caltanissetta, ha cucinato al cospetto dei 4 chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Antonia Klugmann e Joe Bastianich. Gerlando Carratello facenti parte della giuria proponendo il piatto “Tradizione, cultura e passione”, un tortino di pesce spatola a beccafico con cuore di cipolla in agrodolce, panatura di mandorle , triglia sfilettata al profumo di limone su un letto di macco di fave con seppioline saltate e una cialda di cannolo neutra. Il piatto, che ha rappresentato la Sicilia, è stato apprezzato dagli chef nel contesto di un’esperienza molto emozionante che, da buon agrigentino, l’ha visto anche esibirsi davanti ai giudici a suon di tamburo e “friscalettu”. Nella selezione successiva per i primi venti è poi uscito, ma dopo essere riuscito a far diventare realtà un sogno come quello di conquistare il grembiule di Masterchef. Una passione per la cucina, la sua, coltivata da quando era piccolo in una famiglia che ha sempre amato cucinare. Gerlando Carratello, che nel suo blog “Tavula misa e pani minuzzatu” e nel suo profilo Instagram “Giallozafferano” è sempre molto seguito grazie alle sue evoluzioni in cucina, ha infine reso noto che il prossimo anno si ripresenterà con l’obiettivo di riuscire ad entrare nei primi venti a Masterchef per quella che, dunque, resta per lui una sfida aperta.

Correlati