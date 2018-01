CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il sottoscritto Salvatore Petrantoni, consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista,

Premesso che il Comune di Caltanissetta è dotato di telecamere fisse di controllo a circuito chiuso,

Considerato che

– da privati e da agenzie di assicurazione vengono segnalate anomalie o mancati funzionamenti delle stesse;

– un utilizzo capillare delle stesse ridurrebbe l’impiego delle forze di Polizia Municipale già esiguo per numero di unità;

Atteso che

– sono state impegnate e spese delle somme per l’installazione di tali telecamere;

– le stesse sono un sicuro deterrente per evitare infrazioni e mal costume di svariata natura, non ultimi atti di vandalismo e altri illeciti;

Interroga la S.V.

– quante telecamere nel territorio del Comune di Caltanissetta sono attualmente in funzione e, di quelle non in funzione quali sono i motivi del guasto;

– a quanto ammonta fino ad oggi la spesa complessiva di acquisto, collocazione e manutenzione delle stesse;

– quante sono le violazioni contestate con l’utilizzo delle telecamere e a quanto ammontano le multe elevate;

– quale ditta ha attualmente ha in corso il contratto di gestione e manutenzione di tali telecamere col Comune di Caltanissetta;

– se è prevista un’implementazione di tali impianti soprattutto nelle zone che meritano maggior controllo.

Salvatore Petrantoni