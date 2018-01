Il Csm ha deliberato il collocamento a riposo di Sergio Lari, procuratore generale di Caltanissetta, per raggiunti limiti di età. Il magistrato lascerà la toga il 4 marzo, giorno in cui compirà 70 anni. Lari era stato nominato procuratore generale di Caltanissetta nel settembre 2015, ma dal 2008 fino a tre anni fa aveva guidato la Procura ordinaria, impegnata in delicate e complesse indagini, comprese quelle sulle stragi di mafia del 1992.

Mi piace: Mi piace Caricamento...