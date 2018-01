CALTANISSETTA – E’ durata circa tre ore e mezza la riunione della Giunta municipale allargata alla partecipazione di cittadini, associazioni e comitati di quartiere, tenutasi presso il salone della parrocchia del quartiere Santa Barbara, martedì 23 gennaio.

Presenti tutti gli assessori della Giunta, convocata dal Sindaco Giovanni Ruvolo, l’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi residenti, dei rappresentanti del comitato di quartiere, del parroco, Don Calogero Di Vincenzo, e dell’Istituto scolastico “Vittorio Veneto” con il dirigente Mario Cassetti. Erano presenti anche i dirigenti comunali.

Durante il dibattito sono emerse proposte, istanze e segnalazioni da parte dei residenti del quartiere in molteplici ambiti di competenza del Comune. Introducendo i lavori, il sindaco, Giovanni Ruvolo, ha velocemente riassunto la valenza dei progetti di riqualificazione urbana e rigenerazione sociale recentemente finanziati per nove milioni di euro dalla Presidenza del consiglio del ministri. Progetti che erano stati già presentati al quartiere in un’apposita assemblea cittadina tenutasi a Santa Barbara.

La riunione di martedì è invece servita per entrare nel vivo di alcune problematiche, rispondere a determinate istanze, così come emerse durante la seduta di Giunta.

«L’Amministrazione comunale – ha detto in apertura il Sindaco – non è un corpo estraneo, ma una rappresentanza istituzionale che deve saper mettere insieme risorse e proposte. Le Giunte itineranti sono partite nel 2014 con questa Amministrazione come occasione di ascolto dei cittadini in tutti i quartieri. Adesso questa esperienza riprende capire cosa possiamo ancora fare e per programmare interventi ed attività nei quartieri».

Tra le richieste dei residenti: la presenza di una delegazione comunale nel quartiere, la sistemazione di alcuni spazi pubblici, la realizzazione della casa dell’acqua, il rifacimento della segnaletica, un intervento sul randagismo e attività di informazione sulla raccolta differenziata.

Il vicesindaco e assessore con delega agli “Affari generali”, Felice Dierna, valuterà la possibilità di istituire una delegazione comunale nel quartiere Santa Barbara. Nonostante l’organico ridotto del Comune, si valuterà la proposta di apertura dell’ufficio alcune ore la settimana, in modo che i residenti impossibilitati a muoversi possano sbrigare le pratiche e ritirare i documenti.

In tema di segnaletica orizzontale delle strade, il Sindaco darà mandato agli uffici di implementare, nell’ambito dei mini cantieri già finanziati per 225 mila euro, il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica del quartiere.

Per quanto riguarda il manto stradale, l’Ufficio tecnico effettuerà interventi mirati, nelle more che vada in porto uno dei 17 progetti appena finanziati che prevede il rifacimento del manto stradale di tutte le vie del quartiere.

I residenti hanno segnalato un problema di randagismo per la presenza di alcuni branchi di cani, alcune volte con atteggiamento aggressivo. Il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, darà disposizioni alla società affidataria del servizio di provvedere in tal senso.

Molto sentito il tema della raccolta differenziata dei rifiuti. I residenti hanno chiesto maggiori delucidazioni sulla raccolta porta a porta nel quartiere, in passato oggetto di una sperimentazione avviata dalla precedente Amministrazione. Al fine di far conoscere meglio le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, l’Amministrazione e la società CL.Ambiente, organizzeranno un incontro mirato con i cittadini. Nel quartiere Santa Barbara è anche attivo il punto eco-mobile di ritiro dei piccoli ingombranti e per il conferimento della differenziata che, tramite pesatura, consente lo sgravio fino al 40% della Tari.

Chiarimenti sono stati chiesti sul progetto della Casa dell’Acqua. L’Amministrazione ha spiegato che la struttura è stata già acquistata da Siciliacque ed è pronta per essere installata presso il parco giochi di corso Italia. Il Comune ha già realizzato la vasca interrata e il basamento su cui verrà installata la Casa dell’Acqua. L’area, come è noto, è ancora sotto sequestro dopo un incidente e non appena sarà dissequestrata si provvederà ad attivare il nuovo servizio.

«Pur dovendo fare i conti con le ristrettezze di bilancio e con ulteriori tagli ai trasferimenti preannunciati dalla Regione – ha detto il sindaco Ruvolo ai residenti – l’Amministrazione, sulle scelte da operare, non ha mai avuto dubbi. Dal dimensionamento scolastico al trasporto pubblico, ai progetti di rigenerazione urbana, Santa Barbara ed il Centro Storico devono essere privilegiati».

In conclusione dei lavori sono intervenuti Antonio Faraci, presidente del comitato di quartiere, Mario Cassetti, dirigente scolastico e il parroco don Calogero Di Vincenzo. «Auspichiamo che Santa Barbara diventi un quartiere sempre più integrato nella città – ha detto don Di Vincenzo -. Condividiamo la logica del Sindaco di superare la denominazione di “villaggio”, che sembra attenere a qualcosa di distante. Se si fa questa trasformazione è possibile che il quartiere diventi una risorsa per la città».

Il dirigente scolastico della “Vittorio Veneto”, ha quindi preannunciato alcuni progetti nel quartiere, di concerto con l’Amministrazione comunale. «Nella nuova scuola elementare – ha detto Cassetti – faremo un centro culturale unico nel centro Sicilia. Si tratta di cinque laboratori tra cui cinematografia, teatro e fotografia. Dobbiamo puntare su questo territorio e sui nostri giovani, affinché possano avere un motivo per rimanere qui».

Intanto il 22, 23 e 24 marzo il Salus Festival sarà a Santa Barbara presso la scuola, nell’ambito dell’iniziativa “Quartieri in Salute” che consentirà agli studenti, alle famiglie ed a tutti i residenti di usufruire gratuitamente di screening e di visite ambulatoriali specialistiche.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione fornirà il calendario delle prossime Giunte itineranti nei quartieri.

